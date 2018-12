Oltre il sogno, una mostra fotografica ripercorre 20 anni di musica Jazz a Fucecchio

Due importanti realtà associative e culturali cittadine, l’associazione Oblivium e il Foto Club Fucecchio, si sono unite per realizzare una mostra fotografica e una catalogo che raccontasse 20 anni di musica jazz a Fucecchio. "Oltre il sogno" è il titolo della mostra che sarà inaugurata domenica prossima 9 dicembre alle ore 17 al Palazzo delle Arti. L’esposizione ripercorrerà i momenti più belli ed emozionanti della lunga storia del festival Jazz sotto le Torri.

“Di questa storia – racconta l’assessore alla cultura Daniele Cei - parlo con la cognizione di causa e il trasporto di chi, 20 anni fa, ha fatto parte di quel circolo di amici così come dell'associazione culturale Oblivium, che ha fatto nascere il festival. Dopo poco tempo, anche i membri del Fotoclub Fucecchio iniziarono ad avvicinarsi a questo progetto e a fermare certi momenti sull'obiettivo per farli diventare eterni, così come solo una fotografia riesce a fare. La mostra mette quindi insieme due importanti associazioni che fanno cultura a Fucecchio, raccontando, attraverso le foto, tantissime storie legate a quelle serate e all'espressività di personaggi eccentrici, geniali, carismatici. Tantissimi artisti, dall'Italia e dal mondo, sono intervenuti nel corso degli anni, e tutti si sono meravigliati di quanto potesse essere incantevole la nostra città, il Parco Corsini, il Poggio Salamartano, con l'ospitalità impeccabile che a tutti è stata offerta. Un plauso sincero va a chi ci ha sempre creduto, a chi lo ha sostenuto, e soprattutto a chi lo ha organizzato, attraversando questi anni sempre più carichi di difficoltà e di complicazioni. Il mio augurio è che la magia di "Jazz sotto le torri" continui ad aleggiare nella nostra città e che la musica di qualità risuoni sempre fra le mura e nelle piazze di Fucecchio, continuando ad emozionare tutti gli appassionati”.

La mostra, patrocinata dal Comune di Fucecchio, sarà visitabile ad ingresso libero fino al 6 gennaio presso il Palazzo delle Arti - Piazza Vittorio Veneto, il sabato e la domenica dalle ore 16 alle ore 19.

