Panificio di Ponzano, cambia la gestione ma non il gusto del buon pane e delle saporite schiacciate

La ricetta della bontà non si può disperdere, dev'essere tramandata di generazione in generazione per offrire prodotti di qualità che seguano la tradizione. Il Panificio di Ponzano (via Capoquadri 16, Empoli) lo sa e ha già predisposto tutto per il passaggio di consegne a 25 anni dalla nascita.

Ci raccontano tutto i nuovi gestori: "Siamo pronti ad accogliervi tutti, rispettando le ricette e i sapori che avete sempre trovato. Ad accogliervi dietro al bancone ci sarà Ambra, nuova arrivata ma sulle spalle l'esperienza di altre aziende del settore. Sauro e Valerio, quest'ultimo con un'esperienza sul campo di ben 30 anni, hanno imparato a gestire tutta la parte della produzione panificazione. Lo storico proprietario Eli sta insegnando i segreti della panificazione ai nuovi arrivati, per garantire il migliore pane e le migliori schiacciate tipicamente toscane".

I prodotti del Panificio di Ponzano sono gustosi e croccanti perché grandi classici della tradizione alimentare toscana. Vengono utilizzate esclusivamente farine biologiche e l'impasto viene cotto nel forno a legna, simbolo di qualità e geninuità. La schiacciata con abbondante olio extravergine d'oliva rigorosamente biologico è la merenda più apprezzata da grandi e piccini, mentre il pane accompagna pranzi, cene e qualsiasi companatico. Per non parlare delle pizzette e delle specialità come la schiacciata con le cipolle: una vera delizia per il palato.

Non resta che venire a provare il Panificio di Ponzano, l'indirizzo rimane lo stesso come le ricette dei suoi prodotti: via Capoquadri, 15 - Ponzano (Empoli).