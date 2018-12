Piazza della Libertà: nuovo bando per il locale bar

E’ stata pubblicata la nuova gara d’appalto per l’affidamento della gestione del locale ad uso bar situato in Piazza della Libertà, realizzato dal Comune di Certaldo all’interno della nuova piazza.

A bando la gestione locale bar-caffetteria, che dovrà essere arredato dall’aggiudicatario. Il vincitore, oltre a svolgere la attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà anche farsi carico della manutenzione dello spazio adiacente il locale, svuotatura cestini, garantirne il decoro, la sorveglianza, gestire la attivazione dei limitatori di traffico in relazione agli orari di utilizzo dalla zona antistante la scuola elementare.

Il metodo di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta segreta più vantaggiosa per il Comune fatta al rialzo sull’importo del canone mensile posto a base d’asta. Il canone mensile a base d’asta è quantificato in 700,00 euro su cui saranno ammesse solo offerte in aumento. La durata della concessione è stabilita in 9 anni rinnovabile per una sola volta per altri 9 anni e cessa definitivamente alla decorrenza dei 18 anni (9+9).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo