Primaria “Collodi” di Ponte a Elsa, CambiaMenti organizza un incontro pubblico

Lunedì 10 Dicembre, alle ore 21.00, presso il Circolo Arci di Isola, il Comitato Cittadino Elettorale CambiaMenti ha organizzato un incontro pubblico per riflettere sul futuro della scuola primaria “Collodi” di Ponte a Elsa.

Sarà un’occasione di confronto su un tema importantissimo e sempre attuale che riguarda tanto la politica nazionale quanto quella locale ovvero la sicurezza nell’edilizia scolastica. I cittadini hanno il diritto di poter frequentare scuole che siano il più possibile sicure, ambienti adatti alle necessità delle diverse età e che permettano agli insegnanti di elaborare proposte didattiche il più complete possibili, sfruttando le potenzialità di spazi attrezzati ad hoc. Investire nel settore dell’edilizia scolastica, salvaguardando finché possibile l’esistente e costruendo nuove strutture se necessario, è un dovere del quale ogni amministrazione è obbligata a farsi carico. E' necessario tenere sempre alta l’attenzione per evitare che poi ci si ritrovi a pensare a quanto fosse importante solo troppo tardi, quando la semplice manutenzione ordinaria non è più sufficiente e ci si trova a lavorare “in emergenza” con aggravio di spese impreviste e spesso incontrollate.

È proprio di oggi la notizia che la Regione Toscana – parole del Sindaco Gabbanini - ha confermato l’erogazione del contributo destinato all’edilizia scolastica che permetterà, nel 2019, l’avvio dei lavori per la nuova scuola “Collodi”, una struttura che sulla carta dovrebbe diventare “una scuola come non ce ne sono in tutto il Comprensorio” ma prendendo per buone le dichiarazioni del Sindaco, la nuova scuola di Ponte a Elsa, facendo un calcolo ragionevole dei tempi della progettazione esecutiva, dell'affidamento e dei lavori, potrà essere pronta forse per l'anno scolastico 2021-2022, anche ammettendo che l'attuale amministrazione sia in grado di assumere impegni che vanno al di là della scadenza del suo mandato.

Per il Comitato Cambiamenti la priorità è senz'altro la definizione di una rete di scuole di base messe in sicurezza, qualificate per tutte le esigenze di una didattica di qualità, integrate nella programmazione degli spazi pubblici e dei servizi del territorio e in questo ambito si colloca sicuramente anche la realizzazione della scuola di Ponte a Elsa.

Per tale motivo invitiamo tutti coloro che fossero interessati all'approfondimento di tali tematiche a partecipare al nostro incontro pubblico di lunedì 10 dicembre 2018, ore 21:00 presso il Circolo ARCI di Isola.

Per qualsiasi informazione è possibile contattarci scrviendo una mail a comitatocambiamenti@gmail.com oppure attraverso la nostra Pagina Fb

Fonte: Comitato Cittadino Elettorale CambiaMenti

