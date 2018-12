Sosta gratuita nel periodo natalizio: l’opposizione presenterà anche osservazioni al PUMS

Nell’ultimo mese si sono verificate alcune modifiche, a nostro parere negative, in merito alla viabilità cittadina. In questi giorni inoltre si è tanto parlato e letto di “viabilità”, ma nella sostanza poco di nuovo e di risolutivo ha accompagnato questa parola.

Proporre interventi e confrontarsi auspicando di giungere ad una sintesi condivisa, volta a risolvere problemi e disagi nell’interesse dei cittadini, è l’obiettivo che ci accomuna. Per questo siamo a proporre, per i giorni vicini al Natale, un’idea già sperimentata con successo in altre realtà, portando benefici al paese: “Sosta gratuita nei parcheggi a pagamento”.

Il nostro territorio si appresta a vivere eventi importanti che arricchiranno le festività. Crediamo sia utile concedere alla cittadinanza, e non solo, un servizio come quello della sosta gratuita nelle strisce blu per le festività. È un modo per incentivare gli acquisti, ma anche per favorire un’affluenza maggiore di turisti nelle vie del centro e del borgo alto.

Oltre a questa proposta, considerata la prossima scadenza delle osservazioni del PUMS, stiamo lavorando ad un documento che presenteremo nelle prossime settimane, volto ad illustrare alternative alla viabilità urbana con la sperimentazione di nuovi parcheggi. La proposta si contrappone a quella sostenuta dall’attuale amministrazione che crea disagi e disincentiva l’attrazione delle attività del centro.

Eliseo Palazzo

Consigliere Comunale di Certaldo

Lucia Masini

Capogruppo “Forza Italia” in Consiglio Comunale a Certaldo

Damiano Baldini

Referente “Lega - Salvini Premier” per Certaldo

