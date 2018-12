App Protezione Civile, appello ai livornesi per l'aggiornamento meteo

In occasione dell’ennesima allerta meteo diramata dal Centro funzionale regionale, l’amministrazione di Livorno rinnova l’invito alla cittadinanza a scaricare la nuova app per smartphone e tablet “Cittadino Informato”. Una applicazione sviluppata da Anci Toscana in sinergia con la Regione e cui il Comune di Livorno ha aderito a fine ottobre.

“Questo - spiega la vicesindaco Stella Sorgente - è un servizio complementare ai tradizionali canali ufficiali di informazione per quanto riguarda le allerta meteo, ma è anche il modo più semplice e immediato per rimanere costantemente informati sulle evoluzioni delle perturbazioni e non solo. In sostanza i cittadini hanno a portata di mano l’intero piano di protezione civile e possono consultarlo in ogni momento. E’ possibile sapere quali sono le aree di raccolta sul nostro territorio, quali le zone a rischio allagamenti e quali sono i comportamenti corretti da tenere in caso di allerta. E’ inoltre possibile attivare le notifiche push e ricevere gli aggiornamenti in tempo reale da parte della sala operativa della Protezione civile comunale, ma anche essere informati da Asa di eventuali interruzioni del servizio idrico. Scaricarla non costa nulla e permette di avere accesso autonomamente a un mondo di informazioni utili e di facile lettura”.

A questo proposito si allega una scheda illustrativa, redatta da Anci Toscana, con le principali funzioni della app Cittadino Informato, disponibile sia per Android che per iOs.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

