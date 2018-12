Asfalto, alberi e piste ciclabili: i lavori di una settimana a Firenze

Ecco i lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Via dei Macci: da lunedì 10 dicembre a martedì 11 per l’intera giornata divieto di transito da via Conciatori a via San Giuseppe per lavori edili.

Via Pietrapiana: da lunedì 10 dicembre a venerdì 14 dicembre divieto di transito da via de Pepi a via Sant’Ambrogio per lavori di Publiacqua.

Via di Ugnano: dal 10 al 14 dicembre divieto di transito nell’arco delle 24 ore da viuzzo di Ugnano a Pozzi di Mantignano per lavori di Publiacqua.

Via della Villa Demidoff: dal 10 al 14 dicembre restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri all’incrocio con via di Novoli per lavori di posa della fibra ottica.

Via delle Panche: dal 10 al 14 dicembre da via Greco a via delle Montalve divieto di transito per smontaggio di ponteggi.

Via di Quarto: da via Grifeo a via delle Panche divieto di transito dal 10 al 14 dicembre per lavorori di posa di fibra ottica.

Via Giano della Bella: dal 10 al 15 dicembre da via del Casone a via Minima divieto di transito per lavori di manutenzione in orario diurno.

Largo De Gasperi, via Bernabei: da Lungarno Moro a via Muraglione per lavori di asfaltatura divieto di transito dal 10 al 15 dicembre.

Via di Soffiano: nel tratto fra via del Ferrone e via Guardavia dal 10 al 15 dicembre per lavori alla rete fognaria restringimento di carreggiata e senso unico in direzione guardavia.

Via della Certosa: dal 10 al 21 dicembre dalle 9 alle 16 restringimenti di carreggiata per lavori alle alberature.

Via Bocci: dal 10 al 21 dicembre all’altezza dell’incrocio con via Locchi restringimenti di carreggiata e senso unico alternato con movieri per posa infrastruttura fibra ottica.

Via Ponte di Mezzo: da viale Guidoni a via Mariti dal 10 al 22 dicembre in orario notturno dalle 22 alle 6 lavori di riparazione cavidotto da parte di Silfi.

Via del Cimitero del Pino: fra viale Europa e piazza Rodolico dal 10 al 24 dicembre in orario notturno dalle 19 alle 9 divieto di transito per la realizzazione delle piste ciclabili.

Via della Capponcina: da piazza Tommaseo a via Buonatelenti divieto di transito dal 10 dicembre al 7 febbraio per lavori edili.

Via di Belvedere: l’11 dicembre dalle 8 alle 13 divieto di transito per lavori alle alberature.

Via di Cocco: da via Pistoiese a via di Brozzi l’11 dicembre dalle 9 alle 19 divieto di transito per un trasloco.

Via dei Servi e via dei Pucci: nella notte fra l’11 e il 12 dicembre (Servi ore 22-1.30 e Pucci 1.30-5.30) divieto di transito e inversione del senso di marcia da Cavour direz. Ricasoli; p.zza SS.Annunziata: apertura catene e senso unico da Fibbiai direz. Colonna per lavori edili.

Via Michele Mercati: tra via Galeno e via Spallanzani l’11 e il 12 dicembre restringimento di carreggiata e senso unico alternato per lavori con piattaforma aerea.

Via Turr: dall’11 al 17 dicembre divieto di transito per lavori di posa fibra ottica.

Via Baracca: dall’11 dicembre al 9 gennaio dal civico 279 al civico 287 dalle 9 alle 16 restringimenti di carreggiata (sabati esclusi) per carico e scarico merci.

Via Lorenzo il Magnifico, via Crispi, via Cernaia e via Leone X: dall’11 dicembre al 31 gennaio restringimenti di carreggiata nei tratti interessati dai lavori per installazione di semafori.

Via Ragghianti e via Rastrelli: dalle 2 alle 5 della notte del 12 dicembre divieto di transito per sollevamento materiali.

Via Luna: tra il civico 24 e via Gioberti dal 12 al 13 dicembre divieto di transito per manutenzione di una facciata.

Costa Scarpuccia: il 13 dicembre per un trasloco divieto di transito dalle 10 alle 18.

Via delle Masse: dal civico 63 al civico 69 restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri dalle 7 alle 19 del 13 e 14 dicembre per lavori edili con piattaforma aerea.

Viuzzo dei Sarti: in corrispondenza del viadotto dell’Indiano dal 13 al 17 dicembre dalle 9 alle 17 divieto di transito per lavori al sottopasso.

Piazzale di Porta Romana: dall’11 al 12 dicembre nell’arco delle 24 ore divieto di sosta, divieto di transito pedonale e restringimento di carreggiata dall’incrocio con via Petrarca all’incrocio con via Foscolo in direzione via Senese per la sostituzione e l’integrazione di nuovi corpi illuminanti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

