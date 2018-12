Auto sbanda contro muro e prende fuoco, feriti tre giovani

I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono intervenuti questa mattina intorno alle 4,25 per un incidente stradale avvenuto sulla Sp 64 di Paganico. Una autovettura con cinque ragazzi a bordo per cause in corso di accertamento è sbandata finendo contro un muro, per poi prendere fuoco. Il personale sanitario del 118 ha preso in carico tre dei cinque ragazzi che sono rimasti feriti, due dei quali hanno subito ustioni. Sul posto anche i carabinieri.

