Cercando funghi si perdono nel bosco, anziani ritrovati a Volterra

Una coppia, lei 75 anni e lui 84, si era dispersa dalle 17,45 circa di ieri, venerdì 7 dicembre, nella foresta di Berignone a Volterra, località Dispensa di Tatti. I due anziani si erano allontanati dal sentiero segnalato per cercare funghi e con l'arrivo del buio non hanno più trovato la strada del ritorno. Si sono attivati i vigili del fuoco con due squadre da Saline e Pisa oltre a una da Poggibonsi, assieme a due ambulanze della Misericordia di Volterra con automedica al seguito. Alle 21.30 sono stati trovati sotto una linea di alta tensione, nei pressi di altri sentieri battuti per la caccia al cinghiale. Erano infreddoliti e impauriti ma in buone condizioni di salute.

