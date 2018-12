Cimiteri affidati ad Aamps, i lavoratori scioperano per 2 giorni

e segreterie provinciali Filcams-Cgil e Usb proclamano per il prossimo 10 e 11 dicembre lo sciopero dei lavoratori dei cimiteri comunali. L'appalto del servizio scadrà il prossimo 31 dicembre ma a oggi non abbiamo alcuna garanzia sulla continuità occupazionale del personale. I lavoratori coinvolti – tra cimitero dei Lupi e quello di Antignano - sono poco meno di una ventina. Il futuro del servizio non è affatto chiaro. Nei giorni scorsi il consiglio comunale ha approvato una delibera in cui si prevede che anche Aamps potrà gestire una serie di servizi cimiteriali. Quale sarà la sorte dei lavoratori impegnati fino a oggi nei cimiteri? L'amministrazione comunale deve chiarire che tipo di percorso intende intraprendere.

I lavoratori dei cimiteri comunali meritano rispetto. Stiamo parlando di persone esperte, da anni impiegate nel settore. I precedenti cambi d'appalto hanno consentito sempre il mantenimento dei livelli occupazionali. Adesso le cose sono cambiate. Il futuro di questi lavoratori è del tutto incerto. All'amministrazione comunale chiediamo chiarezza.

I lavoratori saranno in sciopero per tutta la giornata dei prossimi 10 e 11 dicembre. I servizi cimiteriali non saranno dunque garantiti. Non escludiamo – in caso di mancanza di risposte – ulteriori giornate di protesta.

Pieralba Fraddanni, segretaria generale Filcams-Cgil provincia di Livorno

Omar Franconi, Usb Livorno

Tutte le notizie di Livorno