Ficarra e Picone, l'antica commedia di Aristofane è ancora attuale

Salvatore Ficarra e Valentino Picone, famosi per i loro film e per le conduzioni satiriche in tv, sfidano Aristofane, uno dei massimi esponenti della commedia antica insieme a Cratino e Eupoli.

Una sfida vinta se si considerano i successi che i due attori comici siciliani stano ottenendo con Le rane nei teatri italiani, nonché nella replica televisiva, andata in onda qualche tempo fa su Rai Uno, che ha registrato una audience straordinaria.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Excelsior di Empoli martedì 11 dicembre. Tra le commedie più politiche di tutti i tempi, descrive un'Atene in crisi, piegata dal degrado morale e dalla corruzione.

Le rane, sfrondato dagli anacronismi, dimostra che per il genere comico può esistere una manifattura a lunga conservazione, che consenta di ridere anche oggi, consapevolmente, di un testo classico.

Dioniso, il dio del teatro, si reca nell’oltretomba per riportare alla vita Euripide. Ma questi è assorto in un furioso litigio con Eschilo per stabilire chi dei due sia il più grande poeta tragico.

Dioniso si fa giudice e, scegliendo di anteporre il senso della giustizia e il bene dei cittadini alle proprie preferenze personali, finisce per dare la palma della vittoria ad Eschilo, che dovrà salvare Atene dalla situazione disastrosa in cui si trova. Eschilo accetta di tornare tra i vivi lasciando a Sofocle il trono alla destra di Plutone, a patto che non lo ceda mai a Euripide.

Il cartellone della stagione prosegue il 24 gennaio con Tempo di Chet, dedicato al grande jazzista Chet Baker, scritto da Leo Muscato e con musiche originali, eseguite dal vivo, di Paolo Fresu; martedì 19 febbraio Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo e per finire in bellezza giovedì 28 marzo il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, con Alessio Boni e l’adattamento di Francesco Niccolini.

Gli spettacoli inizieranno alle 21.00.

La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758, con queste modalità: lunedì 5 novembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, oltre che negli altri giorni di spettacolo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport telefono 0571 / 757729 – 757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro telefono 0571 / 81629 – 83758, info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

