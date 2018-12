Il supermercato di via Galliano era chiuso ma lui, 33enne originario della Tunisia e in stato di ebbrezza, ha cominciato a battere i pugni sui vetri d'ingresso armato di coltello per spaventare la guardia giurata all'interno del negozio. La polizia lo ha denunciato dopo la chiamata degli addetti del centro. Gli agenti lo hanno trovato poco fuori dal supermercato e in un letto di fortuna nei paraggi era presente anche il coltello.

