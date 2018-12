Misericordia di Empoli, assemblea della Fratellanza per l'Immacolata. Ciari: "Generatore di solidarietà"

Si è tenuta sabato 8 dicembre 2018, nella sede di Via Cavour, l’Assemblea della Fratellanza della Misericordia di Empoli in occasione del 383°anniversario della Fondazione della confraternita cittadina.

All’Assemblea sono intervenuti, fra gli altri, il Senatore Dario Parrini, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Empoli Brenda Barnini e il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia.

Nella Relazione morale, il Governatore Pier Luigi Ciari ha insistito sulla complessità del momento storico e sul ruolo che la Misericordia sta svolgendo.

“E’stato un anno difficile- ha detto fra l’altro Pier Luigi Ciari- che inevitabilmente si ripercuote anche su associazioni come la nostra; eppure proprio per questo sentiamo ancora più forte lo stimolo ad andare avanti con idee, progetti e fatti concreti. La Misericordia- ha aggiunto il Governatore – è un generatore di condivisione e di solidarietà, una solidarietà che appartiene alla nostra storia. La nostra missione- ha concluso ringraziando dipendenti e volontari- è quella di sentirsi attenti e responsabili non voltando lo sguardo dall’altra parte e avendo sempre il coraggio di avere coraggio”.

Anche il Sindaco di Empoli Brenda Barnini e il Senatore Dario Parrini hanno ringraziato la Misericordia per l’instancabile servizio reso alla comunità.

Un servizio che del resto è comprovato dai numeri che forniti dal Governatore danno la dimensione delle attività svolte nel 2018 dalla Misericordia che con i suoi 181 dipendenti è una delle realtà più significative del territorio, oltre a risultare una delle confraternite più importanti in Italia.

I soci sono 5065 e i volontari attivi 402 per un totale di qualcosa come 105.950 ore di volontariato. Nel 2018, i 49 automezzi operativi hanno compiuto per lo svolgimento dei numerosi servizi 696.812 Km.

Per dare l’idea di quanto incidano i servizi della Misericordia sulla collettività, è significativo ricordare come il contributo che l’attività della confraternita riversa sulla comunità è valorizzabile in €.2.282.207.

Il valore del volontariato attivo per un totale di ore 105.950, calcolato sul parametro medio di €.15.50 orari, ammonta infatti a €.1.642.225 che sommati con donazioni e beneficenza portano a un totale di oltre 2 milioni e 200mila.

Come di consueto l’Assemblea della Fratellanza è terminata con le premiazioni dei volontari per i servizi effettuati. Sono stati così attribuiti riconoscimenti per i 1000 servizi, per i 500 servizi, per i 25 anni di servizio e per i 15 anni di servizio con la confraternita. Assegnata inoltre una targa alla memoria di Anselmo Chiarella.

Successivamente i presenti si sono spostati in Piazza Farinata degli Uberti dove il Proposto di Empoli Don Guido Engels, ha impartito la benedizione al presepe realizzato dai volontari della Misericordia.

Fonte: Misericordia di Empoli

