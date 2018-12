Obbliga un automobilista a riaccompagnarlo a casa, arrestato viado

Un 33enne brasiliano è stato arrestato dai carabinieri nella zona sud della via Aurelia a Pisa per rapina. Il viado si era introdotto a forza nell'auto di un uomo che stava facendo rifornimento, pretendendo di essere riportato a casa. L'uomo alla guida si è indirizzato verso la caserma dei carabinieri: vista la mala parata, il 33enne ha estratto le chiavi dal quadro elettrico dell'auto, che così ha sbandato. Una volta fermato il mezzo, il brasiliano è scappato a piedi ma una pattuglia e altri due militari fuori servizio lo hanno arrestato. Adesso si trova nel carcere 'Don Bosco' in attesa della convalida dell'arresto.

Tutte le notizie di Pisa