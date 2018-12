Panda Baskin riceve donazione Auser dopo la staffetta di solidarietà

Una staffetta di solidarietà per l'associazione Panda Baskin di Altopascio. È quella messa in piedi dall'Auser verde e soccorso d'argento in collaborazione con l'amministrazione comunale, che ha portato alla donazione dell'intero ricavato della serata-concerto “TeatroZero”, andata in scena al Teatro “G. Puccini” della cittadina del Tau lo scorso 27 ottobre, all'associazione altopascese che promuove il basket inclusivo.

«Da sempre vicini al territorio – spiega Stefano Rosellini, presidente provinciale dell'Auser – Abbiamo deciso di donare il ricavato all'associazione sportiva che pratica ogni giorno socializzazione, inclusione, divertimento e formazione. Tutto può servire a rendere un posto migliore e a incentivare le attività di associazioni così attente alle persone: per esempio, anche il ricavato di una bella serata a Teatro può diventare una risorsa utile per fare acquisti necessari allo svolgimento degli allenamenti, delle partite e delle iniziative».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti del Panda Baskin Altopascio, che con i soldi ottenuti potranno acquistare palloni, divise, panchine e altri attrezzi utili.

Il basket inclusivo è una disciplina sportiva ispirata al basket che permette la partecipazione di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità. Il baskin è uno sport per tutti, che abbatte le barriere e promuove una reale inclusione sociale.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket