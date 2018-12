Per Mohamed morto sul lavoro più di 200 persone a cena a Rignano

Oltre 210 persone hanno partecipato alla cena di solidarietà svoltasi venerdì 7 dicembre nei locali del Circolo ARCI di Rignano che ha organizzato, assieme alle Amministrazioni Comunali di Rignano sull’Arno e Scandicci e all’associazione La Formica, l’evento benefico a favore della famiglia Essalhi colpita dalla scomparsa di Mohamed in un incidente sul lavoro lo scorso ottobre.

La comunità marocchina ha partecipato numerosa e ha salutato, assieme ai Sindaci Lorenzini e Fallani, i tanti presenti in un’occasione che ha dimostrato, ancora una volta, la vicinanza della cittadinanza rignanese e scandiccese in un momento tanto doloroso. I due primi cittadini hanno ringraziato tutti i partecipanti.

L’incasso della cena è stato depositato sul conto corrente attivo per aiutare la famiglia Essalhi.

Il conto “la Formica per famiglia Essalhi” è aperto presso la filiale rignanese della Banca di Credito Cooperativo di Cascia e Reggello Scarl.

I dati per effettuare bonifici sono i seguenti:

IBAN: IT47X0845738030000000023339

BIC: ICRAITRRCPO.

Fonte: Comune di Rignano sull'Arno - Ufficio stampa

