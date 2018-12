Rotary Castelfranco, Daniele Campani alla guida

Il Rc Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore si è riunito, nella propria sede di Villa Sonnino, per l'elezione del nuovo consiglio direttivo e del presidente per l'annata rotariana 2020/2021.

Il club, al completo, presieduto da Giulia Flagiello ha eletto i membri del consiglio che affiancherà, il prossimo anno, Massimo Ciarini nella guida del club, all'insegna della continuità con gli anni precedenti.

Massimo Ciarini si è complimentato con i membri del direttivo dell'attuale presidente e per la loro efficienza e si è detto lieto ed orgoglioso di veder riconfermati molti di loro per il prossimo anno.

Il direttivo sarà composto da Francesco Ferraro, Roberto Ferraro, Stefania Del Macchia, Marco Rusconi, Andrea Bartoli, Vanessa Valiani, Stephanie Henry , Giulia Flagiello e Daniele Campani.

Quest'ultimo è stato, inoltre, eletto all'unanimità presidente per l'annata rotariana 2020/2021.

Daniele Campani, classe '54, geometra di Montopoli, grande appassionato di arte e musica, ha salutato e ringraziato gli amici rotariani esprimendo la propria gratitudine per il voto espresso e delineando già le sue intenzioni ed i suoi progetti.

“Sarà un anno caratterizzato dalla collaborazione ed unità fra club e dalla bellezza, intesa in tutte le sue forme e manifestazioni” queste le parole del futuro presidente, già in grande evidenza nel club per il suo spirito di servizio e per la sua ecletticità.

Uno sguardo al futuro, all'insegna della continuità e del rispetto del dna di questo club.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto

