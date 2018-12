Scotti Outlet, auto usate a prezzi imbattibili nella nuova area del Terrafino

Una vastissima area 'all'aria aperta' dedicata esclusivamente alle auto usate: apre lo Scotti Outlet del Gruppo Scotti Empoli (via Livornese 222, zona industriale Terrafino). Una nuova proposta per chi aspira a cambiare auto ma preferisce un usato sicuro e garantito.



Troverete in esposizione un'ampia scelta di auto di modelli di tutte le marche a prezzi imbattibili, con la qualità e le garanzie che solo il Gruppo Scotti da anni sa fornire ai propri clienti. Oltre 250 vetture sono a disposizione per tutte le tasche dall'utilitaria all'auto di lusso, con offerte esclusive sull'usato. E su ogni modello viene applicato il check-up completo per ovviare a difetti di carrozzeria e nella motorizzazione. Ogni veicolo esposto, ordinato per marca, modello e allestimento, è pronto alla consegna.

Per Natale perché non regalare un'auto a prezzi imbattibili ? Questo è il momento giusto!



La nuova area del Terrafino, che unisce le precedenti zone della rivendita di Sovigliana (Vinci) e del vicino Gruppo Scotti, è la più grande del circondario e oltre. Il progetto, nato a inizio 2018, nasce dall'esperienza e dalla competenza del Gruppo Scotti. Ogni anno l'azienda porta a termine ben 3mila vendite di vetture usate all'anno. Sono tre le persone dedicate alla vendita usato che cureranno la vostra pratica e vi aiuteranno a scegliere il veicolo giusto per le vostre esigenze.

Scotti Outlet Empoli Usato Garantito

Scotti Outlet è già operativo: potete visitarlo dal lunedi al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, ed il sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

via Livornese 222, zona industriale Terrafino.

Per informazioni

Tel 335.7166500 Franco - 349.8420839 Tommaso - 335.5988733 Luciano

www.grupposcotti.it