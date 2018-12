Sette in un colpo, teatro per famiglie a Castelfranco

Continua la rassegna di teatro per bambini e famiglie "Fiabe e incantesimi" al teatro della compagnia di Castelfranco, organizzata da Arci Zona Cuoio e Terzo Studio col sostegno del comune. Domani, questa domenica 9 dicembre alle ore 17,30, sarà il turno di "Sette in un colpo" del Teatro Trabagai.

Un povero re e sua figlia sono stati rapiti da un orco e sono tenuti prigionieri nel suo carro. Ad un povero sarto accade un giorno per caso di schiacciare sette mosche e decidere di cucire una cintura speciale con ricamata la sua impresa: "Sette in un colpo". Come queste due vicende si incrocino e portino alla salvezza del regno è una fatalità di quelle che solo le migliori fiabe sanno raccontare. Durata 50 min. Biglietteria aperta a partire dalle 17. Costo dei biglietti: 3 euro (ridotto 0-11 anni) e 5 euro (dai 12 anni in su). Informazioni al numero 0571485078.

