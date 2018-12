Silp Cgil Firenze, Antonio Giordano eletto segretario generale

È stato eletto il 6 dicembre (presso la Sala Dionisi della Questura di Firenze) il nuovo segretario generale del sindacato di polizia della Cgil fiorentina. Al termine del congresso provinciale, che ha visto la presenza e gli interventi del Questore di Firenze Alberto Intini, del segretario generale della Cgil Paola Galgani e del segretario nazionale del Silp Cgil Pierluciano Mennonna, è stato eletto all’unanimità Antonio Giordano, che succede ad Antonio Marrocco, in carica dal 2011. Antonio Giordano, 46 anni, 22 di servizio in polizia di cui 15 al Reparto Mobile di Firenze, era già nella segreteria provinciale da 8 anni. Obiettivi del suo programma sono il rafforzamento della dignità del lavoro con al centro il lavoratore di Polizia, affermando il valore essenziale delle regole; tutelare il poliziotto nella sfera lavorativa e personale (formazione, sicurezza e protezione sociale) per proiettarlo inclusivamente nella società; garantire la parità di trattamento contrastando ogni forma di discriminazione.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

