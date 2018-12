Tiro a Segno Pistoia, 5 medaglie a Carrara di cui 2 ori

Alla seconda gara del campionato d'Inverno, svolta a Carrara, il Tiro a Segno Pistoia del presidente Livio Di Stefano sfodera altre buone prestazioni riuscendo a conquistare 5 medaglie (2 ori, 2 argenti ed 1 bronzo). Chiudono la gara in prima posizione Alessandro Michelini, nella carabina 10 metri (604,3 punti), e la juniores Susi Folchinni, nella pistola 10 metri (535 punti e 7 mouches). Secondo posto nella carabina 10 metri sia per Walter La Rosa (601,8 punti) che per Paolo Mancini (587,4 punti). La medaglia di bronzo va ad Alessandro Tognarini (553 punti e 4 mouches) nella P10. Non sono saliti sul podio ma protagonisti di buone prove nella P10 gli altri 6 atleti del Tsn Pistoia. Luigi Folchinni conlude quarto (542 punti e 7 mouches), Ciro Folchinni è sesto (547/10), Camilla Di Rubbo chiude settima (544/2), il Master Carlo Rotella si piazza all'ottavo posto (508/1), Gianni Savino (Master) è 11° (495/4) e Samantha Rossolini termina dodicesima (473/1). Due medaglie arrivano anche dalla Coppa Landini disputata al poligono di Siena. Il Master Alessio Querci centra l'argento nella P10 (507 punti) mentre lo juniores Matteo Bertini conclude al terzo posto sempre nella P10 (441 punti). Nessuna medaglia ma comunque buone performance degli altri 3 tiratori pistoiesi Walter La Rosa, nella C10, Carlo Rotella e Paolo Guerrini, entrambi nella P10.

Fonte: Tiro a Segno Pistoia

Tutte le notizie di Pistoia