A Fucecchio con Iter Mentis torna il corso di Improvvisazione in Ottava Rima

Ritorna a Fucecchio il corso di Improvvisazione in Ottava Rima promosso dall'associazione culturale ITER MENTIS che per questa occasione vede l’importante collaborazione dell'assessorato alla cultura del Comune di Fucecchio.

Il corso, tenuto da Marzio Matteoli, ha luogo ogni martedì a partire dall'11 dicembre a Palazzo della Volta, per un massimo di 12 partecipanti. Gli incontri, 10 in totale, si terranno dalle 21,00 alle 23,00. Grazie alla compartecipazione del Comune, la quota di partecipazione sarà ridotta a 120 euro.

Il corso, già svolto in passato, offre la possibilità ai partecipanti di cimentarsi nella creazione di ottave, secondo la tradizione dell'ottava a rima toscana, detta anche ottava o stanza; essa è una strofa composta da otto endecasillabi rimati, che seguono lo schema ABABABCC, quindi i primi sei endecasillabi sono a rima alternata, e gli ultimi due a rima baciata ma diversa da quelle dei versi precedenti, e uguale a quella del primo verso dell'ottava successiva.

Oltre a rispolverare interessanti aspetti della nostra tradizione di canti e poemi popolari e sviluppare la creatività dei partecipanti, il corso crea in modo particolare, grazie al clima informale e alla bravura del docente, un'atmosfera veramente coinvolgente e – chi ha già partecipatone è testimone – momenti di vero divertimento.

Il docente

Il ‘maestro’ Marzio Matteoli ha iniziato lo studio della chitarra nel 1967 passando attraverso i più svariati repertori, dall’esperienza della musica leggera agli autori classici dell’ottocento europeo, mantenendo sempre un rapporto privilegiato con la ricerca e riproposta di brani della tradizione popolare toscana e italiana in genere, esperto nella pratica popolare del contrasto in ottava rima e autore del “Poema Per Pinocchio” rivisitazione in ottava rima del celebre romanzo di Collodi per Eclettica ed.- Nel 1978 inizia lo studio del liuto e della prassi esecutiva della musica rinascimentale e barocca sotto la guida del Maestro Guido Rosson. Studia in seguito presso la “Civica Scuola di Musica” di Milano con il Maestro Paul Beier e segue corsi di specializzazione con i maggiori Maestri d’Europa quali Jakob Lindberg e Hopkinson Smith. Ha al suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero (Danimarca, Svezia, Francia, Germania, Svizzera, Egitto) sia come solista che in Ensemble. Ha partecipato a varie registrazioni radio- televisive e discografiche, tra le quali ricordiamo: Compositori lucchesi dal ‘500 al ‘700, (Sonitus),....; Nuova inventione di balli, (Sonitus), Le Gratie d’amore (Dynamic). Fa parte della European Lute Orchestra diretta dal maestro Gianluca Lastraioli con cui ha fatto concerti in Italia, Inghilterra e Germania. Negli ultimi anni ha collaborato con Iter Mentis, sia per la realizzazione del Corso di Ottava Rima sia per alcuni interventi (concerti di liuto) in occasione della manifestazione ‘Salamarzana’

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

