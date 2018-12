Abc Solettificio Manetti, con Liburnia Basket gara senza storia

Come da pronostico l’Abc Solettificio Manetti chiude agilmente la pratica Liburnia Basket tornando a vincere al PalaBetti per 84-45 portando a casa la decima giornata del campionato di serie C Gold.

Match fin da subito indirizzato e praticamente a senso unico, con i gialloblu sempre saldamente padroni del campo e con coach Paolo Betti che ha potuto ruotare tutt i suoi giocatori, dando ampio spazio ai giovani che ben hanno figurato.

L’Abc con questa vittoria si mantiene dunque in seconda posizione in solitaria, ancora all’inseguimento della capolista Pino Dragons.

Una partita su cui non c’è molto da dire e il cui risultato parla da solo. L’Abc vuol mettere subito le cose in chiaro e scappa fin dalla palla a due toccando in un amen l’11-2 e raggiungendo immediatamente la doppia cifra di vantaggio. Tozzi sigla il 24-8 e al primo riposo il tabellone segna 27-8.

All’inizio della seconda frazione è Flotta ad infilare il canestro del +20 (33-13), con gli ospiti che tentano la carta della zona per arginare la fuga castellana. Ma Calamassi dall’arco impatta per il 36-13, ed è ancora un Calamassi caldissimo a mettere al firma sul 42-14, finchè Riccio manda tutti negli spogliatoi sul 44-18.

Con la gara ormai praticamente già chiusa i gialloblu non rallentano e Verdiani scrive a referto +30 (54-24). Gli uomini di Martini cercano di rendere meno amaro il ko, ma l’Abc controlla il vantaggio e Calamassi chiude la terza frazione sul 62-29.

Nell’ultimo quarto ormai si gioca soltanto per fissare il punteggio. I titoli di coda sono già partiti da tempo, Betti ruota tutti i suoi ragazzi e sulla sirena il tabellone segna 84-45.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – LIBURNIA BASKET 84-45

Parziali: 27-8; 44-18 (17-10); 62-29 (18-11); 84-45 (22-16)

Abc Solettificio Manetti: Belli 11, Verdiani 14, Tozzi 18, Terrosi 7, Delli Carri 4, Cantini 6, Flotta 6, Calamassi 11, Zani 4, Ticciati 3, Daly. All. Betti. Ass. Manetti, Lazzeretti.

Liburnia Basket: Lombardi 4, Dulovic 7, Armillei 5, Bernardini 6, Riccio 5, Viacava 4, Granchi 8, Ferretti 2, Fiore 4, Minuti, Sacchelli. All. Martini. Ass. Menichetti.

Arbitri: Magazzini di Bagno a Ripoli, Burroni di Sovicille.

Fonte: Abc - Ufficio Stampa

