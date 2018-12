Accoglienza: Rossi a Vicofaro da don Biancalani con Mimmo Lucano

Esperienze e buone pratiche a confronto in materia di accoglienza diffusa, a partire dal ruolo che volontariato ed enti locali possono svolgere. Sarà questo il tema della conferenza stampa che martedì 11 dicembre, ore 15.30, a Vicofaro (Pistoia) vedrà partecipare insieme il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il sindaco di Riace Mimmo Lucano e don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro. Alla conferenza stampa seguirà incontro aperto alla cittadinanza.

L'appuntamento fa seguito a un analogo incontro che lo scorso 27 ottobre si è tenuto a Catanzaro. In mattinata Oliverio e Lucano, insieme al presidente Rossi, parteciperanno al meeting dei Diritti umani che la Regione Toscana, come tutti gli anni, organizza al Palamandela di Firenze per gli studenti toscani.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

