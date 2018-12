Arte, a Firenze in mostra il mondo di Marsha Steinberg

Dal 6 al 20 dicembre 2018 presso le Sale Espositive Mario Fabiani di Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze, si terrà la mostra 'The World according to Marsha Steinberg. The Visual Journey of an (American-Italian woman) Artist'. La mostra sarà inaugurata alle ore 17 di giovedì 6 dicembre 2018, con l'intervento di Benedetta Albanese, consigliera delegata della Città Metropolitana.

Le opere della Steinberg testimoniano il passaggio dagli Stati Uniti all’Italia simbolicamente rappresentato da alcuni cicli tematici che vanno dall’astratto fino ad una rilettura di Rothko, de Kooning e Gorky detti dalla Steinberg “Cattivi Maestri”.

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e di: Regione Toscana, Comune di Firenze, Consulate General of the United States of America in Florence. All'origine della mostra la California State University.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

