Caravaggio e Papa Francesco, un presepe particolare a Castelfiorentino

Un presepe particolare prende forma a Castelfiorentino. Per la precisione si trova in via Forese Adimari al numero 11, è stato creato da Bruna Scali e Silvano Salvadori, che già in passato hanno mostrato la loro 'arte' e maestria nella natività. Di cosa tratta l'edizione 2018? C'è un misto di storia e di attualità, con un omaggio ai grandi della pittura. Spiccano Ghirlandaio e Caravaggio, in più c'è Papa Francesco, misericordioso verso i pellegrini.



Tutte le notizie di Castelfiorentino