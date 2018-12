Castelfranco di Sotto senz'acqua, lavori urgenti sulla rete idrica

Acque SpA comunica che, per effettuare una riparazione urgente sulla rete di distribuzione nel Comune di Castelfranco di Sotto, oggi, 9 dicembre, si è reso necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto il Comune.

I tecnici sono già al lavoro ed il ripristino del servizio, previsto per le ore 15, potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati a scomparire in breve tempo.

Un’autobotte per il rifornimento idrico è stata posizionata in via Solferino. Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

