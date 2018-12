Concerto di Natale con tanta solidarietà a Cascina

Domenica 23 dicembre, alle ore 21:15, la Filarmonica Municipale “G. Puccini” di Sant’Anna di Cascina si esibirà presso la Sala Grande del Teatro Politeama (Via Tosco Romagnola, 656) per il tradizionale Concerto di Natale. Diretta dal Maestro Mauro Rosi, e con la partecipazione del soprano Chiara Meucci e del quartetto vocale “Four Tunes”, la Filarmonica propone un programma che spazierà tra vari generi musicali: dai popolari canti natalizi alla musica leggera, per una serata davvero emozionante. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Cascina, sarà ad ingresso su offerta libera con lo scopo di raccogliere fondi a favore della fondazione “Il Cuore si Scioglie”, che ogni anno partecipa con entusiasmo all’evento. Non mancate.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cascina