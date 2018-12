Festa dell'olio a San Quirico, a Luca Noli e a Federico Fabrizzi 'L’Extravergine 2018'

E’ stato conferito a Luca Noli e a Federico Fabrizzi L’Extravergine 2018, il premio che l’Amministrazione comunale attribuisce, in occasione della Festa dell’olio, a persone che si sono particolarmente distinte in ambito civile. Quest’anno l’ampolla è andata a Luca Noli, l’eroe che nel giugno 2018 non esitò a buttarsi in un pozzo in un’abitazione privata per salvare la vita due sue concittadine, una bimba di tre anni e sua mamma e a Federico Fabrizzi, giovane arciere che ha difeso i colori dell’Italia ai recenti Giochi Olimpici giovali di Buenos Aires. «Siamo orgogliosi – ha detto il Sindaco Valeria Agnelli – di aver potuto premiare due nostri concittadini che, seppur con motivazioni diverse, hanno contribuito a mostrare, ciascuno per le proprie azioni, valori quali abnegazione, solidarietà, perseveranza, solidarietà di cui la nostra comunità è fiera».

Il premio Nato per volontà dell’Amministrazione comunale, il premio, negli anni, è stato attribuito tra gli altri al prof. Giorgio Calabrese, alla memoria del Sindaco di Pollica Angelo Vassallo, all’allora Capo della Protezione Civile e oggi Capo della Polizia Franco Gabrielli, al Sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, alla Nazionale maschile di Volley.

Fonte: Comune di San Quirico d'Orcia - Ufficio Stampa

