Phil Bianchi spopola su Youtube, successo per il nuovo singolo del cantautore di Montopoli

Nemmeno un giorno su Youtube e ha già spopolato. Il successo è targato Phil Bianchi e arriva direttamente da Montopoli in Val d'Arno. Filippo 'Phil' Bianchi è un cantautore 24enne che ha messo online poche ore fa la sua nuova canzone E poi ritornerò e in brevissimo tempo ha raggiunto e superato 80mila visualizzazioni.

Phil Bianchi è attivo da molto tempo su Youtube e ha dato già prova del suo talento vocale, ma lo ha spesso fatto con ironia: agli utenti dei social sono noti i video in cui canta le sezioni commenti sotto alle canzoni dei grandi artisti italiani. Da un cantautorato quasi casuale come quello dei commenti 'tagliati' e 'incollati' in un testo, ecco un suo singolo vero e proprio.

Il video di Bianchi, a cui hanno collaborato molti esperti del settore musicale della zona, ha già ricevuto moltissimi feedback e chissà che la sua prossima canzone non possa essere proprio fatta dai commenti a 'E poi ritornerò'.

Battute a parte, il singolo del montopolese Bianchi si può ascoltare su Youtube ma anche su Apple e Spotify. E intanto le visualizzazioni su Youtube continuano ad aumentare.