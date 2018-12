Follonica due volte avanti, ma Volley Pantera rimonta e vince

Prima in vantaggio, poi la rimonta e infine la sconfitta. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini perde di misura (3-2) anche a Lucca contro il Volley Pantera nella 9° giornata del campionato regionale di Serie C. Era già successo con identico copione a San Miniato, con le azzurre in vantaggio di due set e poi travolte. E anche nell'ultimo turno, a San Vincenzo contro Buggiano, il sestetto follonichese si era ritrovato per due volte in vantaggio di un set prima di soccombere al tiebreak. Anche a Lucca è andata in scena una partita dai due volti: primi due set dominati dal Follonica, che poi ha lasciato campo libero alle avversarie. E l'assenza di Emma Zanolla, bloccata da una contrattura, non può essere un alibi. Un difetto da correggere al più presto, per non ritrovarsi nei guai. «In pratica – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – abbiamo rivissuto la stessa partita di San Miniato. Nei primi due set abbiamo dominato, poi siamo spariti dal campo. Non siamo più riusciti a costruire né a finalizzare le nostre azioni d'attacco. Peccato, perché vincendo avremmo potuto allungare in classifica, visto che Rosignano e Cascina hanno perso. In settimana ci confronteremo con l'allenatore e con la squadra: tutti insieme parleremo di questa situazione, perché non deve più ripetersi». La Pallavolo Follonica torna in campo domenica 16 dicembre alle 17.30 a Grosseto contro l'Errepi Mtk Grosseto per l'ultimo turno del 2018 prima della sosta natalizia.

Volley Pantera Lucca-Pallavolo Follonica Hotel Parrini 3-2 (20/25; 15/25; 25/20; 25/18; 15/7)

Pallavolo Follonica: Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Paradisi, Parrini, Pierozzi, Poggetti. Allenatore: Rossi

9° giornata – Serie C girone A

Entomox Peimar Calci–Lupi Estintori San Miniato 3-2

Luca Consani Grosseto–Fanball Il Discobolo 3-0

Under 21 Lupi Santa Croce–Pallavolo Delfino Pescia -

Under 21 Pediatrica Specialist–Pallavolo Cascina 3-2

Volley Pantera Lucca–Pallavolo Follonica 3-2

Baia del Marinaio Volley Cecina–Errepi Mtk Grosseto 3-0

Flora Buggiano–Volley Sei Rose Rosignano 3-0

Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 26

Fiora Buggiano 24

Pallavolo Cascina 20

Entomox Peimar Calci 18

Pallavolo Follonica 15

Volley Sei Rose Rosignano 14

Errepi Mtk Grosseto 14

Volley Pantera Lucca 13

Luca Consani Grosseto 9

Lupi Estintori San Miniato 9

U21-Pediatrica Specialist 8

Pallavolo Delfino Pescia 8

U21-Lupi Santa Croce 6

Fanball Il Discobolo 2

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volley