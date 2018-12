Frontale tra auto a Castelfiorentino, un ferito grave

C'è un ferito grave a Castelfiorentino a causa di un incidente stradale. Verso le 19 di oggi, domenica 9 dicembre, in via Sanminiatese, poco distante dalla frazione di Dogana, due auto sono entrate in collisione e si sono scontrate frontalmente. I motivi dello scontro sono ancora da chiarire, ma ci sono feriti.

Due persone sono uscite dai veicoli autonomamente, un'altra - un uomo, il ferito più grave - solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Petrazzi. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per regolare il traffico e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Il 118 ha inviato i sanitari sul posto, sono arrivate le ambulanze della Misericordia di Castelfiorentino, della Misericordia di San Miniato Basso e della Misericordia di San Miniato.

