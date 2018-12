Giornalismo sportivo, Premio Sergio Pannocchia: sul podio Gianmarco Lotti di gonews.it

Sono usciti i tre vincitori della quinta edizione Premio Sergio Pannocchia e anche gonews.it è sul podio grazie a Gianmarco Lotti. A Santa Croce sull'Arno venerdì 14 dicembre dalle 21.15 tre giovani giornalisti italiani under 35 riceveranno il riconoscimento dedicato alla memoria di Sergio Pannocchia. Il concorso ha cadenza biennale e riguarda il giornalismo sportivo.

La giuria composta da nomi importanti del giornalismo e dello sport come Gianni Mura, Giovanni Commare, Andrea Pannocchia, Gianluca Barni e Renzo Ulivieri ha decretato l'ordine del podio. A vincere il primo premio è stata Alessandra Angioletti di Valdelsa.net con l'articolo 'Tuscany Camp. Quando lo sport diventa sinonimo di libertà' del giugno 2018; al secondo posto il veneto Gianluca Cedolin con l'articolo 'Schmeling scatenato' pubblicato da Yanezmagazin.com. Al terzo ecco il nostro Gianmarco.

Gianmarco Lotti, 27enne residente a Staffoli (Santa Croce sull'Arno) e giornalista pubblicista dal 2015, si è garantito la medaglia di bronzo grazie a un articolo sul Calcio Sociale, una realtà che si è sviluppata negli ultimi anni a Empoli (qui trovate l'articolo).

Come detto, venerdì 14 dicembre a Villa Pacchiani si svolgerà la cerimonia di premiazione condotta da Alberto Severi, con accompagnamento musicale di Stefano Biffoli. Il premio è stato istituito nel 2010 dal Circolo Culturale 'Il Grandevetro', in collaborazione col Comune di Santa Croce sull’Arno, per ricordare la figura di Sergio Pannocchia, fondatore della rivista 'Il Grandevetro', animatore culturale, organizzatore sportivo, amministratore comunale, scomparso nell’aprile 2008.

