Lutto per la deputata Laura Cantini, è scomparso il padre Giuseppe

La politica dell'Empolese Valdelsa e tutta Castelfiorentino sono in lutto per la scomparsa di Giuseppe Cantini. A darne la notizia è oggi, domenica 9 dicembre, la deputata Laura Cantini, figlia di Giuseppe. Conosciuto a Castelfiorentino come 'Beppe', Cantini se ne è andato all'età di cento anni ed è stato ricordato dalla figlia Laura con un commosso post su Facebook: "Eri diventato dolce e fragile, sempre sorridente e desideroso di un bacio e di una mia carezza, ciao babbo, mi lasci un vuoto colmo di ricordi e di amore".

Cantini era conosciuto in tutta la città sia per il suo impegno politico sia per quello civile, tanto che sui social c'è chi lo ricorda a maniche corte a dare una mano per i lavori alla Casa del Popolo. Giuseppe Cantini scompare un anno e mezzo dopo l'amata moglie Varisa Volterrani, anche lei impegnata in politica e conosciuta nel secondo Dopoguerra in Mugello.

Nato a Borgo San Lorenzo, attivo nel sindacato son da giovane, arriva a ricoprire l’incarico di segretario della Camera del Lavoro. Oltre a Laura, ha avuto due figli maschi, Fulvio e Sandro. Giuseppe Cantini è stato eletto in Consiglio Comunale nel 1970. Fino a poco tempo fa era attivo insieme a Ezio Fioravanti nella sezione Combattenti e Reduci.

Moltissime personalità politiche dell'Empolese Valdelsa e non solo stanno rivolgendo le condoglianze a Laura Cantini su Facebook. "Lascia una vita piena e una grande eredità di affetti. Alla famiglia le mie condoglianze e un grande abbraccio" è il ricordo dell'attuale sindaco castellano Alessio Falorni.

