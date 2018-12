Inaugurati due campi da paddle al Circolo del Tennis di Firenze

Il gioco del Paddle, sport che sta diventando importante anche nella nostra regione, entra a far parte delle attività del Club delle Cascine. Sono stati inaugurati sabato scorso due campi inseriti, come location, ai piedi dello splendido scenario dato dalle mura dello sferisterio fiorentino.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, l’Assessore allo Sport del comune di Firenze Andrea Vannucci, che ha ottemperato al fatidico taglio del nastro tricolore, e, in rappresentanza della Federazione Italiana Tennis, il consigliere Guido Turi.

Tanti gli appassionati presenti che hanno potuto ammirare soprattutto uno dei due campi costruiti dalla Paddle Italia che ha la caratteristica di essere Superpanoramico con tutte le pareti laterali in vetro che permettono una grande visibilità. Di questo tipo di struttura in Italia ne esistono solamente altre due, a Roma e Latina.

Le nuove strutture, per decisione del consiglio direttivo del club presieduto da Giorgio Giovannardi, saranno aperte agli appassionati esterni di questo sport che, come i soci, potranno prenotare i campi e fissare anche lezioni con il maestro Andrea Torricini, già campione nazionale di squash, che si è dedicato al Paddle sia come atleta che come tecnico. Egli sarà a disposizione dei Soci del club e degli esterni che vorranno iniziare o perfezionare il gioco del Paddle.

Con le nuove strutture il Circolo del Tennis si conferma leader in Toscana e uno dei primi in Italia. Club sempre pronto ad allargare i propri orizzonti a favore della città e degli appassionati sportivi fiorentini che hanno l’occasione di avvicinarsi ad uno sport che affianca il Tennis e permette una maggiore socialità dato che si gioca solamente in doppio.

Fonte: Ufficio stampa

