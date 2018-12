I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in viale Giannotti per un incendio scaturito all'interno di un appartamento, posto al 2° piano di una palazzina. L'incendio è stato estinto in poco tempo e due persone che occupavano l'appartamento sono state prese in carico dal personale sanitario del 118 per verificare le loro condizioni.

