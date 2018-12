Lavori sulla A11, chiuso tratto tra Pisa Nord e Lucca Est

Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire la sostituzione e aggiornamento di pannelli a messaggio variabile programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, dalle ore 22:00 di martedì 11 alle ore 06:00 di mercoledì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pisa nord e Lucca est, in direzione di Firenze, con conseguente chiusura dell'entrata della stazione di Pisa nord, verso Firenze.

In alternativa si consiglia di percorrere la bretella Viareggio-Lucca e di rientrare sulla A11 Firenze-Pisa nord alla stazione autostradale di Lucca est, in direzione di Firenze, oppure di percorrere la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

Fonte: Autostrade per l'Italia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa