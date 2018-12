L'Empoli batte il Bologna 2-1 e sale in classifica: decidono le reti di Caputo e La Gumina

LA GARA L'Empoli non sbaglia e fa 3 su 3. Tre vittorie casalinghe consecutive contro Udinese, Atalanta e Bologna, tutte con Beppe Iachini in panchina. Gli azzurri volano a 15 punti in classifica scavalcando l'Udinese e la Spal, in attesa del posticipo delle 18, e mettendosi a -5 il Bologna.

Iachini non cambia nulla per la sfida contro il Bologna, schierando l'ormai tradizionale 3-5-2 con la coppia d'attacco Caputo-La Gumina. Proprio le due punte al decimo si rendono protagoniste del gol del vantaggio: bello l'assist di La Gumina, ancora più bello il gol di Caputo che batte Skorupski da un passo. CONTINUA A LEGGERE SU EMPOLICHANNEL.IT

Giorgio Galimberti

IL TABELLINO

EMPOLI-BOLOGNA 2-1

Marcatori: 10' pt. Caputo, 41' pt. Poli, 36' st. La Gumina

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traorè (9' st. Zajc), Bennacer, Krunic, Pasqual (30' st. Untersee); La Gumina (37' st. Acquah), Caputo A disp. Terracciano, Brighi, Mchedlidze, Rodriguez, Capezzi, Marcjanik, Rasmussen, Ucan, Mraz All. Giuseppe Iachini

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez (37' st. Falcinelli), Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Dijks; Orsolini (25' st. Dzemaili); Santander, Palacio A disp. Da Costa, Santurro, De Maio, Pulgar, Paz, Mbaye, Destro, Okwonkwo, Svanberg, Dijks All. Filippo Inzaghi.

Arbitro: Signor Valeri di Roma

Note: Ammoniti: Poli (B), Veseli (E); Recupero: 2' pt., 4' st.

