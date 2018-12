Mareggiate a Livorno, chiuso il viale Italia davanti alla Terrazza Mascagni

A causa delle intese mareggiate, la Protezione civile comunale ha disposto la chiusura di entrambe le carreggiate di viale Italia, nel tratto compreso tra via Forte dei Cavalleggeri a piazza Modigliani.

La chiusura è prevista fino alle ore 20.00, al termine del periodo di allerta arancione disposto per la giornata di oggi dal Centro funzionale della Regione Toscana.

Il divieto di transito interessa sia il traffico privato, su due e quattro ruote, sia il trasporto pubblico. La Protezione civile comunale ha allestito due transennamenti a nord e sud del tratto interessato; le squadre delle associazioni di volontariato presenti hanno l’incarico di fornire le informazioni relative ai percorsi alternativi che autobus, motocicli e automobili dovranno seguire per attraversare la città.

Per quanto riguarda gli autobus, Ctt Livorno ha comunicato quale sarà il percorso alternativo seguito dai mezzi pubblici.

In direzione stazione l’ultima fermata è all’ippodromo. Poi la svolta in via Sauro, Libertà,Mameli, Matteotti, Montebello, Funaioli e rientro su viale Italia dove riprendono normali fermate.

Nel tratto di deviazione gli autobus non fanno fermate, in quanto le strade sopra elencate sono già servite da mezzi pubblici.

In direzione sud, l’ultima fermata è alla Bellana. Poi i mezzi svoltano in via Funaioli, Monte, Matteotti, Roma, Caduti del lavoro, via Sauro e reingresso su viale Italia.

Particolare attenzione verrà riservata all’afflusso e al deflusso dei tifosi attesi all’Armando Picchi per la partita di calcio Livorno-Foggia in programma per le ore 15.

L’amministrazione comunale ha già provveduto ad avvertire Aamps che nel corso della giornata effettuerà una serie di passaggi per ripulire dai detriti portati dalle onde il tratto di strada interessato.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

