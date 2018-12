Natale a Radicofani, il cartellone degli eventi

Ha preso il via, a Radicofani, il cartellone di appuntamenti legati alle festività natalizie, organizzato dal Comune. Mercoledì 19 dicembre è previsto lo spettacolo di Natala delle scuole elementari, medie e della materna (ore 17,30) al teatro Costantini. Prima ancora, da segnalare il torneo di briscola, iniziato venerdì 7 dicembre, con altri appuntamenti fissati per il 14 al circolo Acli (a cura del Magistrato delle Contrade) e il 21 (nella sala comunale di via Garibaldi). Nella serata della vigilia di Natale (24 dicembre, ore 20,30) è prevista l’accensione delle fiaccole nelle piazze. Quindi (ore 21,30) Babbo Natale consegna i regali in piazza San Pietro (a cura della Proloco). Nella frazione di Contignano, invece, Babbo Natale arriva alle ore 18. Poi, intorno alle 20, verrà accesa una grande pira di fuoco, nella zona del Poggetto.

Nel giorno di Natale, ecco il tradizionale gioco del panforte nella sala comunale di Piazza Garibaldi, a cura della Proloco. Il 26 dicembre, nella sala della Proloco di Contignano, Alessandro Calonaci e la compagnia teatrale Mald’Estro presentano “La Mandragola” (ore 17,30). Intorno alle 21, invece, il Magistrato delle Contrade ripropone la briscola nella sala comunale di Radicofani. Giovedì 27 dicembre (dalle ore 22), musica al circolo Acli con “Charlie Lab Trio”. Il 28, a Contignano (ore 21) si svolge il gioco del panforte nella sala della proloco, mentre a Radicofani la proloco propone un altro torneo di briscola, sempre nella sala comunale.

Sabato 29 dicembre (ore 16,30), l’associazione Pyramid ha organizzato la presentazione del libro “Se tu potessi vedermi ora”, con l’autrice Carolina Orlandi (ore 16,30), al teatro comunale Costantini. In serata (ore 21) Alessandro Calonaci della Compagnia teatrale Mald’Estro è il protagonista dello spettacolo “Maledetti Toscani”, al teatro comunale Costantini. Domenica 30 dicembre ci sarà uno spettacolo di animazione per bambini (ore 20,30) a cura di “Ciccialsugo”, nella sala comunale di piazza Garibaldi. Il gioco del panforte torna (ore 21) alla proloco di Contignano come il torneo di Briscola, a Radicofani, allo stesso orario.

Giovedì 3 gennaio (ore 21) “La buona novella di Fabrizio De André”, concerto della corale Giuseppe verdi di Arcidosso e con Cartacanta, al teatro comunale Costantini. Venerdì 4 (ore 21) ancora il gioco del panforte nella sala della Proloco di Contignano e a Radicofani il torneo di briscola (ore 21, sala comunale). Sabato 5 gennaio la Befana arriva nelle case dei bambini di Contignano (ore 17), più tardi in quelle di Radicofani (ore 21). Domenica 6 gennaio (ore 18) una tombola con cesti alimentari al teatro comunale Costatini e la premiazione del concorso dei presepi delle Contrade, a cura della Proloco. A seguire, l’ultimo appuntamento con il gioco del panforte (ore 21) che il Magistrato delle Contrade organizza nella sala comunale.

