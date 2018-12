Natale a Seravezza, il programma nelle scuole

Canti, poesie, filastrocche, piccoli spettacoli teatrali, concerti… È ricchissimo quest’anno il programma delle recite natalizie nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Seravezza. Un programma per la prima volta unificato e promosso in modo corale da tutte le scuole. «Dirigenti, insegnanti, bambini, famiglie stanno lavorando benissimo e in piena sintonia per promuovere le molte e belle attività delle nostre scuole», commenta il delegato alla pubblica istruzione Riccardo Biagi. «Basta vedere con quanta vivacità il coordinamento viene portato avanti sui social network, con una pagina Facebook gestita in modo collaborativo e ricca ogni giorno di informazioni e novità, e come le scuole si sono organizzate per promuovere assieme il calendario degli spettacoli natalizi. È un’ottima cosa, che permette di far conoscere ancor meglio e nel suo complesso la realtà scolastica del nostro Comune».

Eccoci dunque al programma delle recite natalizie, che si apre venerdì 14 dicembre alle ore 17 con lo spettacolo teatrale “Il cantico delle creature” della scuola dell’infanzia di Seravezza alle Scuderie Granducali e alle 18 con lo spettacolo teatrale “Che pasticcio Babbo Natale” della scuola dell’infanzia di Marzocchino nell’auditorium della media “Pea”. Doppio appuntamento anche martedì 18 dicembre, con “La scuola si veste di Natale”, canti, poesie e filastrocche a cura dei bambini della scuola dell’infanzia di Basati, alle ore 14 in sede, e con “Un Natale da favola, spettacolo teatrale-musicale della classe seconda della scuola primaria di Ripa, alle ore 18 nell’auditorium della “Pea”. Due gli spettacoli pure mercoledì 19 dicembre: “Il dono più bello” alle ore 18 alle Scuderie Granducali, spettacolo teatrale presentato dalla scuola dell’infanzia di Querceta in collaborazione con la classe quinta della scuola primaria di Ripa, e “Natale per… dono” alle 21 nell’auditorium della media “Pea”, filastrocche, poesie e canti a cura di tutte le classi della primaria del Frasso. Il giorno successivo, giovedì 20 dicembre, sarà la volta della primaria di Marzocchino, con la cena augurale aperta ad alunni, docenti e genitori a partire dalle ore 19 presso la scuola e della primaria di Seravezza che alle ore 21 presenterà nell’auditorium della “Pea” l’intrattenimento con canti e poesie dal titolo “È Natale se lo vuoi”. Venerdì 21 dicembre, al mattino, con inizio alle ore 10, festa nel plesso della scuola per l’infanzia di Querceta e chiusura alle ore 21 nell’auditorium della scuola media con il “Gran concerto di Natale” tenuto da tutte le classi quinte, dalle classi di strumento dell’indirizzo musicale e dall’orchestra dell’istituto con la partecipazione straordinaria di Sabrina Vitali, del coro gospel Quelli del Lunedì e di Caterina Ferri. Il concerto sarà ad ingresso libero con raccolta di libere offerte da destinare all’Associazione O.S. Dislessia Francesco Ticci.

