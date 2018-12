Natale a Villa Crastan, col contributo di Lions Club Pontedera Valdera

Anche questo anno, il Lions Club Pontedera Valdera, con gli amici del Lions Club Pontedera, ha contribuito alla realizzazione del magico Mondo di Babbo Natale nella suggestiva cornice di Villa Crastan. La candida neve all'accoglienza, una moltitudine di addobbi sapientemente distribuiti dalla Sig.ra Rita Degli Innocenti, de "La Bottega delle Paglie", folletti a sostegno dei piccoli alle prese con le letterine, un Babbo Natale che ha preso nota, nei due giorni, dei desideri di moltissimi bambini.

Il tutto, con un intento squisitamente benefico: Lions e Leo si sono posti a fianco della Associazione P.E.R. (Pour Les Enfants Rwandais), che opera a sostegno del popolo del Ruanda dal 2006. L'Associazione ha già costruito un centro sanitario con un ampio reparto maternità, che è divenuto addirittura sede di un centro per la sensibilizzazione e la cura dell'HIV; un centro di accoglienza presso la città principale per le ragazze che, dalla campagna, intendono continuare gli studi presso le scuole secondarie, di modo da proteggerle da criminalità e sfruttamento; una scuola professionale di sartoria in Runaba, che ha già formato circa trentacinque ragazze. Ultimo obiettivo è quello di affiancare a questo centro una scuola di falegnameria e di raccogliere fondi per consentire idonei stipendi ai docenti.

L'Associazione, per questo anno, ha deciso di devolvere parte del ricavato alle associazioni locali che operano a sostegno delle famiglie colpite dall'incendio dei monti pisani.

Un'occasione per grandi e piccoli per fare del bene e divertirsi in uno scenario veramente esclusivo.

