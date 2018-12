A Palazzo Medici Riccardi 47 associazioni leggono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

47 associazioni per leggere insieme a Firenze la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi. Su iniziativa di Benedetta Albanese, consigliera delegata della Città Metropolitana alle Politiche sociali, i rappresentanti delle associazioni interpreteranno insieme, alle ore 10.30 di lunedì 10 dicembre 2018, gli articoli della Dichiarazione. La cerimonia sarà aperta da un canto del 'Coro Novecento': "Una cerimonia semplice e intensa - spiega Benedetta Albanese - per andare direttamente al contenuto della Dichiarazione, bussola certa, insieme alla nostra Costituzione, per affrontare lo spaesamento e mettere al centro, sempre, ogni persona". L'iniziativa è aperta, gratuitamente, a tutta la cittadinanza e ai visitatori.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

