Riqualificazione ex Inps a Firenze, apre il Burger King in via Foggini

Ha riscosso un grandissimo successo l’inaugurazione del nuovo Burger King di via Foggini, sorto all’interno dell’edificio dell’ex Inps. Dal mattino fino a tarda serata, centinaia di persone si sono messe in coda per gustare i menù del celebre hamburger restaurant. L’evento ha inoltre visto la presenza della Iena Sebastian Gazzarrini. Il personaggio fiorentino si è improvvisato cassiere e ha posato per selfie e foto, intrattenendo i clienti presenti con la sua proverbiale ironia.

Si tratta del quarto Burger King a Firenze, dopo quelli di piazza Alberti, S.M. Novella e Ponte a Ema, e il quindicesimo aperto sul territorio toscano dall’Arranger Consulting srl, franchisee del colosso americano.

Sempre ieri, sabato 8 dicembre, nella stessa struttura ha aperto i battenti anche il ristorante Magù Birra e Cucina, che nel suo menù mescola piatti alla griglia o pizze preparate secondo la migliore tradizione con un’ampia scelta di birre artigianali. Verrà inaugurato ufficialmente venerdì 14 dicembre alle 18.30 con un festa che vedrà ospite il cantante Lorenzo Baglioni.

I due ristoranti fanno parte del progetto di riqualificazione dei locali dell’ex Inps, rimasti a lungo abbandonati e soggetti negli ultimi anni a varie occupazioni abusive. Oltre a questi lo stabile ospiterà anche uno studentato con 12 stanze e 24 posti letto e, sul tetto, una spiaggetta a cielo aperto.

