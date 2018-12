Ritrovato senza vita il cercatore di funghi disperso da giorni a Casole d'Elsa

Il corpo di Silvano Chellini è stato ritrovato nei boschi di Casole d'Elsa. Il cercatore di funghi era andato via da casa martedì 4 dicembre e da giorni non si avevano più aggiornamenti sulle sue condizioni. Oggi, domenica 9 dicembre, la tragica notizia: Chellini non ce l'ha fatta ed è deceduto. Ancora non sono note le cause della morte. L'uomo è stato ritrovato da alcuni cacciatori che si erano uniti alle operazioni di soccorso, il cadavere era a pochi chilometri di distanza da dove aveva lasciato l'automobile.

Alle ricerche ha partecipato il Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Siena.L’ attività ha visto, nei giorni dal 5 al 9 dicembre, l’ impiego totale di 170 volontari da un minimo di 31 operatori il 7 fino ad un massimo di 36 nelle giornate di sabato e domenica.

Coordinati dalla Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco i volontari prevenenti da tutta la provincia hanno battute le rispettive aree di competenza sia a piedi che con l’ ausilio di unità cinofile. Nel caso di VAB Vigilanza Antincendi Boschivi, Pubbliche Assistenze e ProCiv Arci le strutture locali hanno fatto giungere ulteriori cani da ricerca anche dai rispettivi gruppi regionali. Racchetta, Misericordia e Federazione Italiana Ricetrasmissioni hanno contribuito con l’ invio di personale appiedato e, anche per la gestione logistica dell’area di Mucellena in cui sorgeva il campo base delle ricerche.

