Aeroporto di Firenze, Marcheschi (FdI): "Imprescindibile la nuova pista"

“Come previsto da Fratelli d’Italia quella variante così come presentata in Consiglio non poteva passare e infatti la Conferenza dei servizi, causa variante per il laghetto e la strada di Signa, è stata rinviata a fine gennaio. Anche questa esperienza insegna che non si devono più commettere errori tecnici grossolani, come fatto dalla Giunta. Siamo ad un passo dal poter realizzare una nuova pista per l’Aeroporto Vespucci, fondamentale per Firenze e la Toscana. Infatti anche questa mattina lo scalo fiorentino è stato bloccato dalla nebbia e decine di voli sono stati dirottati in altri aeroporti. Ogni anno vengono cancellati mille voli e lasciate a terra 90mila persone, una situazione non più tollerabile. C’è bisogno di una nuova pista, noi stiamo dalla parte dello sviluppo” commenta il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi).

Fonte: Ufficio stampa

