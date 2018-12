Al Teatro Pacini la commedia "Oggi è già domani" con Paola Quattrini

Un monologo brillante, divertente, ironico, autoironico e che, allo stesso tempo, non perde in spessore e profondità, creando nel pubblico un forte senso di identificazione ed empatia. Oggi è già domani, commedia di Willy Russell (titolo originale: Shirley Valentine) già vincitrice del prestigioso Premio Internazionale Laurence Oliver Award, arricchisce la stagione di prosa del Teatro Pacini di Pescia.

Protagonista assoluta sarà la grande Paola Quattrini, capace di interpretare al meglio i mille volti di cui si compone l’interiorità della protagonista Dora. L'appuntamento è alle 21.15 di giovedì 13 dicembre.

Ecco la trama di Oggi è già domani, ultima regia di Pietro Garinei con musiche di Armando Trovajoli.

Una casalinga con un marito distratto e quasi sempre assente, due figli egoisti che si ricordano di avere una madre soltanto quando hanno bisogno di aiuto... Quella di Dora sembrerebbe un’esistenza grigia, ma invece non è così, perché Dora è una donna dotata di eccezionali risorse e riesce a vincere la solitudine sfogandosi con una "persona" che la sa ascoltare: il muro della cucina. Oggi è già domani mette a nudo la protagonista, che riesce a esorcizzare la propria solitudine e i mille ostacoli che la vita e le persone a lei vicine (soprattutto loro) le mettono davanti grazie all’ironia e alla risata, spesso liberatoria, a cui il pubblico è felice di partecipare.

Oggi è già domani ha preso il posto in cartellone de Il mio regno per un cavallo, spettacolo annullato per la tragica scomparsa del protagonista Ennio Fantastichini.

OGGI È GIÀ DOMANI

con PAOLA QUATTRINI

versione italiana di JAIA FIASTRI

regia PIETRO GARINEI

musiche ARMANDO TROVAJOLI

canzoni SERENA AUTIERI

La stagione 2018/2019 del Teatro Pacini va in scena in collaborazione con Alfea Cinematografica per la direzione artistica di Battista Ceragioli.

Fonte: Ufficio stampa Teatro Pacini Pescia

