Alla San Giorgio un incontro sul tema dell'alimentazione

E' previsto per mercoledì 12 dicembre, alle 17, nella sala Bigongiari, l'incontro su I cereali: istruzioni per l’uso. Prosegue, così, alla biblioteca San Giorgio, il ciclo di conferenze curato dalla biologa e nutrizionista Stefania Capecchi sul tema “Scuola a… limentare”.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica può recarsi al banco accoglienza della biblioteca per compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla biblioteca può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso.

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di 30 richieste. Il ciclo riprenderà poi a gennaio, dopo le vacanze natalizie.

Stefania Capecchi svolge la professione di biologo nutrizionista. Laureata in Farmacia e in Scienza della nutrizione umana, è specializzata in alimentazione nelle patologie metaboliche e nell’alimentazione come strumento di prevenzione delle malattie cronico-degenerative e tumorali. È la referente nutrizionale per l’Associazione culturale C.A.M.P.O Pistoia per conto della quale tiene conferenze sull’alimentazione biologica e naturale. È consigliere della sezione provinciale di Pistoia della LILT (Lega italiana lotta tumori). Scrive articoli su quotidiani cartacei e on-line sulle qualità nutrizionali degli alimenti, con particolare attenzione ai prodotti tipici, legati al territorio e alle proprietà salutari del cibo biologico.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

