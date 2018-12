App Teseo, a Empoli il transito dei bus arriva in tempo reale sul cellulare

Questa mattina, 10 dicembre, è stata presentata presso la biglietterie PiuBus di Empoli, la nuova versione della App del servizio di trasporto locale di Empoli. Presentata per la prima volta a luglio, per la App Teseo del gruppo Cap-CTT Nord, è già arrivato il momento dell'aggiornamento. È stata migliorata e aggiornata e da oggi la App Teseo, scaricabile da Play Store e da App Store iOS, permetterà ai viaggiatori di conoscere i tempi di attesa alla fermata, o di pianificare con esattezza il viaggio.

A presentare l'aggiornamento questa mattina, insieme all'assessore all'Ambiente al Comune di Empoli, Fabio Barsottini, Paolo Martini responsabile trasporti Cap e Andrea Coloni. "La nuova funzionalità è la più importante, quella cioè del transito in tempo reale. Una volta che la app ci ha geolocalizzato, o selezionata la fermata, appare sullo scherno del nostro cellulare il Nome della fermata, il numero del bus che effettua il servizio, la destinazione, l'orario programmato per tutti i bus dell'Empolese Valdelsa. Quando si vede la P in alto non funziona a bordo del bus la geolocalizzazione, in questo caso si fa riferimento all'orario programmato. Sotto sono visibili: Transito successivo, mostra corsa tragitto fatto e da fare e avvisi. Ogni bus è dotato di un Sistema di Telecontrollo della Flotta o AVM, un vero e proprio computer di bordo di un modem per restare in contatto con la centrale operativa e di un'antenna, che permette di geolocalizzare tutti gli autobus. Questo grazie al contratto ponte con Regione Toscana, per cui l'azienda consuntiva il servizio, per cui i chilometri percorsi con il contratto ponte sono pagati in base a quelli effettivamente svolti, il servizio previsto, effettivamente erogato, è controllato e la geolocalizzazione permette di mettere i dati a disposizione della clientela".

Il servizio è attivo anche sul web sul sito internet PiuBus. La app è la stessa che CTT Nord usa per Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno e Massa Carrara, questo significa che se ci si sposta in una di queste città, è possibile utilizzare il servizio di trasporto locale usando la medesima App Teseo. L'assessore all'Ambiente al Comune di Empoli, Fabio Barsottini, ha dichiarato: "Il via libera all'aggiornamento del trasporto pubblico locale va a interessare la vita quotidiana di moltissimi cittadini e questo succede grazie alla collaborazione tra enti locali e azienda dei trasporti. Questo investimento si inserisce in un concetto di mobilità interconnessa con tutti i mezzi di trasporto, dalla bici al trasporto pubblico. La App Teseo, con le nuove funzionalità di transito in tempo reale, incentiva l'utilizzo del mezzo pubblico."

