Aspetto il momento, si inizia con 'Il regalo di Natale' tratto dal racconto di Dickens

Comincia alla grande “Aspetto il Momento!”, domenica 16 dicembre alle ore 15,30. Ci sarà una delle compagnie storiche della nostra Regione, il Centro Iniziative Teatrali, che da venticinque anni organizza Luglio Bambino, una delle più antiche, ma anche più importanti rassegne di teatro per ragazzi che vi siano in Italia.

La compagnia, guidata da Manola Nifosì e Sergio Aguirre, lavora al Teatro Dante-Carlo Monni di Campi Bisenzio e si sposta per inaugurare la stagione ragazzi di Empoli, intitolata “Aspetto il momento!”, come il motto sullo stemma del teatro, che si apre nel luogo dove 900 anni fa nacque Empoli, proprio dietro la chiesa di Sant’Andrea, con ingresso in pieno centro, da via del Giglio 59.

Lo spettacolo inaugurale sarà lo splendido IL REGALO DI NATALE (La vera storia di Ada, Edo e Ida), con Manola Nifosì, Sergio Aguirre, Elena Fabiani. Uno spettacolo di teatro d'attore e burattini, adatto a tutti, dai 4 anni in su, fino al pubblico adulto.

Ogni anno, a Natale, ognuno di noi fa e riceve regali; cosa succederebbe se una delicata fiaba fosse raccontata da tre teneri clowns. La storia è tratta dal racconto di Charles Dickens, e alterna momenti di pura comicità a momenti di tenera commozione. Naturalmente è particolarmente indicata per le feste di Natale: Mary e Bert vengono da molto lontano, sono stanchi e portano con sé delle valigie dove nascondono tutti i loro tesori. Mary e Bert stanno sfuggendo alla furia distruttrice del terribile Vento del Nord , il vento che cancella la memoria.

Nelle valigie sono conservati tutti i libri che Mary e Bert sono riusciti a strappare al Vento del Nord. Mary e Bert hanno poco tempo perché tra poco il Vento del Nord li raggiungerà pronto ad inghiottire tutto nel Nulla, e devono fare in fretta a presentare i loro amici ai bambini che li stanno ascoltando, devono fare in fretta a presentare i protagonisti delle storie che sono raccontate dai libri che proteggono. Dalle loro magiche valigie a poco a poco usciranno i personaggi di cui ci faranno vivere le avventure. Così ai bambini consegneranno il destino dei loro amici raccomandandogli di leggere e raccontare per ricordare. Poi il Vento del Nord si fa sempre più vicino e Mary e Bert devono andare là dove altri bambini li attendono, sicuri però di avercela fatta ancora una volta a sconfiggerlo, di aver salvato ancora una volta dal Nulla i protagonisti dei loro libri preferiti tornati a nascondersi nelle loro valigie e al sicuro nella memoria di chi li ha ascoltati.

Fino all’11 gennaio sarà possibile ammirare il Trittico Bandiera che il pittore Andrea Meini ha montato in occasione della giornata inaugurale del teatro. Si tratta di tre grandi quadri, dei colori della nostra bandiera, che rappresentano i volti di tre partigiani, come a dire che l’Italia nasce da quel momento storico. Al centro c’è una grande donna, cioè l’empolese Nada Parri, che è stata ricordata dalla figlia Elisabetta Winkels e da Leonardo Terreni, che ha naturalmente dato voce anche al ricordo di suo padre, Gino, altro pittore importante e partigiano.

Fonte: Ufficio Stampa

